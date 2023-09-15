Тренер «Интер Майами»: «Месси в порядке, но мы не будем рисковать»

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Лионеля Месси.

«Месси в порядке. Но мы не будем рисковать. Нас ждут важные игры. Решение мы примем после сегодняшней тренировки», — сказал Мартино пресс-службе «Интер Майами».

Напомним, ранее аргентинец получил повреждение в расположении своей национальной команды.

В текущем сезоне Месси провел 11 матчей за «Интер Майами», в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Предстоящая игра «Интер Майами» пройдет 17 сентября. Соперником команды Мартино станет «Атланта». Начало встречи очередного тура МЛС запланировано на 00:00 по мск.