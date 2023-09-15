Тренер «Интер Майами» высказался о Месси

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино поведал об особенностях характера нападающего команды Лионеля Месси.

«Лео был огорчен нулевой ничьей против «Нэшвилла». Я тогда попросил его расслабиться, ведь мы не можем всегда побеждать. Но он был сильно расстроен, словно мы потерпели поражение. Месси всегда стремится к победе, у него такой менталитет. Его никак не изменить. Именно это и делает его лучшим в мире», - цитирует специалиста The Athletic.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2025 года. 36-летний форвард принял участие в 11 поединках, отметившись 11 голами и пятью ассистами.

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