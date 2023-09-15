Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Тренер «Интер Майами» высказался о Месси

15 Сентября 2023 • 08:06 Комментировать

Рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино поведал об особенностях характера нападающего команды Лионеля Месси.

«Лео был огорчен нулевой ничьей против «Нэшвилла». Я тогда попросил его расслабиться, ведь мы не можем всегда побеждать. Но он был сильно расстроен, словно мы потерпели поражение. Месси всегда стремится к победе, у него такой менталитет. Его никак не изменить. Именно это и делает его лучшим в мире», - цитирует специалиста The Athletic.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» в летнее трансферное окно, подписав контракт до конца 2025 года. 36-летний форвард принял участие в 11 поединках, отметившись 11 голами и пятью ассистами.

Украинец из «Интер Майами» рассказал правду о поведении Месси в команде

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
10000 ₽ Получить
Реклама, ligastavok.ru
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10000 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
7000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Сентября
08:06 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» высказался о Месси
13 Сентября
23:53 · Франция. Лига 1
Месси обратился к Верратти, сменившему «ПСЖ» на «Аль-Араби»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Видаль рассказал, почему оценивает Бускетса выше Каземиро
20:26 · США. МЛС
​У Роналду худший рейтинг в симуляторе со времён FIFA 07 4
15:26 · США. МЛС
​Месси рискует пропустить ближайший матч «Интер Майами»
13:52 · Испания. Ла Лига
​Деку высказался о Месси на своей презентации в «Барселоне»
10:20 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген ждёт возвращения Месси в «Барселону» 1
12 Сентября
13:56 · США. МЛС
​Месси купил роскошный особняк на побережье – названа цена
11 Сентября
13:19 · Англия. Премьер-лига
Месси назвал лучшего защитника мира 3
08:45 · Англия. Премьер-лига
Месси или Холанн: Агбонлахор выбрал обладателя «Золотого мяча» 1
08:33 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами»: «Месси - главный герой, а мы просто актёры второго плана» 1
07:50 · Англия. Премьер-лига
Холанн признался, что думает о Роналду и Месси 1
10 Сентября
21:06 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» этим летом мог оказаться в ЦСКА
09 Сентября
14:54 · Англия. Премьер-лига
Терёхин назвал фаворита на «Золотой мяч» - 2023
13:28 · США. МЛС
Карпин — о Месси: «Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире»
Все новости
Рекомендуем