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США. МЛС

​У Роналду худший рейтинг в симуляторе со времён FIFA 07

13 Сентября 2023 • 20:26 Комментировать (4)

Компания Electronics Arts прекратила сотрудничество с ФИФА, и новый симулятор, который выйдет в конце сентября, будет иметь другое название - EA Sports FC. Выяснилось, что звёздный Криштиану Роналду в новом футбольном симуляторе получит рейтинг 86. Это худший показатель португальца в симуляторах от EA со времён FIFA 07. На этот факт обращает внимание авторитетный портал Goal.

Стоит сказать, что рейтинг Лионеля Месси тоже понизился, но он более высокий – 90.

С начала 2023 года Криштиану Роналду выступает с Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Лионель Месси, в свою очередь, минувшим летом перебрался в «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
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Alex1972
13 Сентября 2023 в 20:50
Бадр : Мой друг-симулянт должен иметь рейтинг 69.. А-ха-ха-ха.. 🙆😀👏..
intermerdano
13 Сентября 2023 в 20:45
Откуда 90 то максимум 88
InterSan
13 Сентября 2023 в 20:31
Ждём интервью -
" Это другая игра, и другой вымышленный игрок. Я гораздо сильнее. Все это знают."
InterSan
13 Сентября 2023 в 20:31
Ждём интервью -
" Это другая игра, и другой вымышленный игрок. Я гораздо сильнее. Все это знают."
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