​У Роналду худший рейтинг в симуляторе со времён FIFA 07

Компания Electronics Arts прекратила сотрудничество с ФИФА, и новый симулятор, который выйдет в конце сентября, будет иметь другое название - EA Sports FC. Выяснилось, что звёздный Криштиану Роналду в новом футбольном симуляторе получит рейтинг 86. Это худший показатель португальца в симуляторах от EA со времён FIFA 07. На этот факт обращает внимание авторитетный портал Goal.

Стоит сказать, что рейтинг Лионеля Месси тоже понизился, но он более высокий – 90.

С начала 2023 года Криштиану Роналду выступает с Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Лионель Месси, в свою очередь, минувшим летом перебрался в «Интер Майами».