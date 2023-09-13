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США. МЛС

​Месси рискует пропустить ближайший матч «Интер Майами»

13 Сентября 2023 • 15:26 Комментировать
Атланта Юнайтед
...
Интер Майами
17.09 00:00

Лионель Месси забил победный гол в стартовом матче сборной Аргентины против Эквадора (1:0) в отборе на чемпионат мира – 2026. В концовке той игры Месси почувствовал дискомфорт и был заменён. Вторую отборочную игру против Боливии звёздный форвард пропустил, поскольку не успел восстановиться.

Теперь Месси рискует пропустить и ближайший матч «Интер Майами» в МЛС. Команда сыграет в ночь с субботы на воскресенье, соперником будет «Атланта Юнайтед».

За «Интер Майами» Месси провёл 11 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 11 голов и 5 голевых передач на партнёров.

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Лионель Месси Интер Майами
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