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США. МЛС

​Месси купил роскошный особняк на побережье – названа цена

12 Сентября 2023 • 13:56 Комментировать

Летом Лионель Месси стал футболистом «Интер Майами», подписав с клубом МЛС контракт до конца 2025 года. Звёздный аргентинец уже приобрёл себе жильё – несколько авторитетных изданий пишут о том, что Месси купил роскошный особняк во Флориде на береговой линии.

За жильё класса люкс Месси заплатил 10,75 миллиона долларов. В особняке есть восемь спален, гараж на три машины, бассейн, тренажёрный зал и много чего ещё.

За «Интер Майами» Лионель Месси провёл 11 официальных матчей. В них чемпион мира записал на свой счёт 11 голов и пять результативных передач на партнёров.

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Лионель Месси
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