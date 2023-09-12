​Месси купил роскошный особняк на побережье – названа цена

Летом Лионель Месси стал футболистом «Интер Майами», подписав с клубом МЛС контракт до конца 2025 года. Звёздный аргентинец уже приобрёл себе жильё – несколько авторитетных изданий пишут о том, что Месси купил роскошный особняк во Флориде на береговой линии.

За жильё класса люкс Месси заплатил 10,75 миллиона долларов. В особняке есть восемь спален, гараж на три машины, бассейн, тренажёрный зал и много чего ещё.

За «Интер Майами» Лионель Месси провёл 11 официальных матчей. В них чемпион мира записал на свой счёт 11 голов и пять результативных передач на партнёров.