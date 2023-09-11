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США. МЛС

Тренер «Интер Майами»: «Месси - главный герой, а мы просто актёры второго плана»

11 Сентября 2023 • 08:33 Комментировать

Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино рассказал о влиянии звездного форварда Лионеля Месси на команду.

«В команде все понимают, какая роль у Лионеля. Это наш знаменосец, настоящий лидер. Месси является главным героем, а все остальные – актеры второго плана, которые наслаждаются представлением», - передает слова специалиста Tyc Sports.

Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. С ним был подписан трудовой договор до конца 2025 года.

В составе команды 36-летний аргентинец провел 11 поединков, записав на свой счет 11 голов и пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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