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США. МЛС

Найдите 10 отличий: «Интер Майами» без Месси одержал волевую победу над «Спортинг Канзас-Сити»

10 Сентября 2023 • 04:34 Комментировать
Интер Майами
3:2
Спортинг Канзас-Сити
окончен

В очередном матче в рамках МЛС «Интер Майами» из Восточной конференции встречался у себя дома с командой «Спортинг Канзас-Сити» из Западной конференции.

Протокол игры  
Интер Майами3:2Спортинг Канзас-Сити
  9'Саллой Даниэль (0:1)
(1:1) Кампана Леонардо25'  
(2:1) Кампана Леонардо45'  
(3:1) Фариас Факундо60'  
  79'Пулидо Алан (3:2)
Коллендер ДрейкЙедлин ДеандреАвилес Томас  66'Миллер КамальАльба Жорди  90'Арройо ДиксонБускетс СерхиоСтефанелли Николас 75' (Сандерлэнд Лоусон ( 75') Фариас Факундо 88' (Ульоа Виктор ( 88') Робинсон Робби 83' (Аллен Ноа ( 83') Кампана Леонардо
Запасные: Мик ЛукасСэйлор РайанМаквей КристоферДжонсон КэмеронДос Сантос Карлос
Мелия ТимJacob Davis 76' (Ляйбольд Тим ( 76'  79') Daniel RoseroФонтас АндреуНденбе Логан 90' (Эспиноза Роджер ( 90') Гутьеррес Фелипе  33' 46' (Радоя Неманья ( 46') Вальтер Реми 90' (Шелтон Кири ( 90') Томми ЭрикРассел ДжонниПулидо АланСаллой Даниэль 71' (Агада Уильям ( 71')
Запасные: Володер РобертЭрнандес ФелипеФлорес ЛуисМакинтош Кендолл
10 сентября. Стадион "Драйв Пинк Стэдиум".

Лионель Месси временно отлучился из стана «Интер Майами» по уважительной причине – его вызвали в сборную Аргентины. «Волшебник» не завершил свою карьеру в национальной команде после выигрыша чемпионата мира, чем обрадовал аргентинских болельщиков. Пару дней назад Месси поздним голом принёс сборной Аргентины победу над командой Эквадора в отборочном матче к ЧМ-2026.

Так что играть против гостей из Канзас-Сити, штат Канзас, «цаплям» пришлось без своей ключевой звезды. Конечно, это была значимая потеря. Пусть в предыдущих двух матчах за «Интер Майами» Лео ни разу не поражал чужие ворота, зато в минувший уик-энд он отдал две голевые передачи в победном матче против «Лос-Анджелеса». Подходя к отчётной встрече, «Интер Майами» имел 25 очков после 25 матчей регулярного сезона МЛС, а «Спортинг Канзас-Сити» – 32 балла после 27 игр.

Счёт был открыт достаточно быстро, в конце девятой минуты отличились гости. Этого бы не случилось, если бы не совершил грубую ошибку вратарь «розовых» Коллендер. Удар Гутьерреса из-за пределов штрафной площади по центру он отразил прямо перед собой, чем прекрасно воспользовался Саллой на добивании (0:1). Йедлин и Авилес никак не ожидали такой «подставы» от своего вратаря, поэтому оказались бессильны помешать Саллою.

Сразу после этого в защитной линии хозяев засквозила какая-то нервозность, после чего они перешли к позиционным атакующим действиям, где спешили и людей смешили. Наверняка сказывалось отсутствие не только Месси, но и Хосефа Мартинеса, Давида Руиса, Диего Гомеса, Кремаски, Кривцова. Они тоже отправились в свои сборные, как и Роберт Тейлор с Асконой. «Спортинг Канзас-Сити» по схожей причине недосчитался Циониса и Кинды.

Тем не менее «Интер Майами» постепенно освоился на поле и в середине первого тайма заработал пенальти. Арройо забросил к правому углу вратарской на Кампану, которого уронил Мелия. С одиннадцатиметрового сам пострадавший пробил низом в правый угол, а голкипер не дотянулся (1:1). Вскоре пытались «цапли» заработать ещё один пенальти, однако главный арбитр не купился на картинное падение Фариаса, якобы споткнувшегося в чужой штрафной об ногу Росеро.

На 32-й минуте неточный удар с линии штрафной нанёс Расселл после выката слева от Пулидо. Активизировались гости и к 40-й минуте. Неуверенная игра Коллендера могла привести ко второму голу в ворота «Интер Майами», однако до перерыва свершилось ещё одно взятие противоположных ворот. Если дальний удар Фариаса пришёлся мимо правой девятки, то Кампана оформил дубль, головой отправив мяч в сетку после подачи Йедлина справа к дальней штанге (2:1).

Заканчивалась первая минута второго тайма, когда Робинсон на условной одиннадцатиметровой линии принял прострел Стефанелл с правого фланга и кручёным ударом послал мяч в сторону от правой же девятки. Ну а рубеж в час игры «Интер Майами» пересёк, ведя в счёте уже 3:1. Бускетс со штрафного со своей половины поля неожиданного для гостей запустил в прорыв Фариаса, который со знанием дела конвертировал в гол рандеву с Мелией.

И тут же Робинсон чуть не стал автором шедевра, обыграв на классном дриблинге Росеро, однако пробил затем с близкого расстояния в Мелию. «Спортинг Канзас-Сити» не контролировал происходившее на поле, а хозяева никак не могли довести счёт до крупного, хотя соответствующие моменты имели. Тогда визитёры вернулись в игру и сократили отставание на табло. Пулидо подхватил мяч на левом полуфланге между Авилесом и Йедлином и упаковал сферу в правый угол (3:2).

На этом команды исчерпали свой лимит забитых голов в этом матче. Хотя на 85-й минуте Ляйбольд вполне мог восстанавливать равенство в счёте – его удар срикошетил на угловой от Миллера. После подачи корнера тревожно для хозяев пробивал Эрик Томми – сильно и вне створа. Примерно так же вскоре ударил и Агада. В итоге «Интер Майами», невнятно сыгравший в обороне и на вратарской позиции, удержал волевую победу в отсутствие Месси. «Цапли», отбивавшиеся в концовке, должны сказать спасибо за дубль Кампане.

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В турнирной таблице Восточной конференции «Интер Майами» остался на предпоследнем месте, набрав 28 очков после 26 игр. В следующем матче команда Херардо Мартино встретится с «Атлантой Юнайтед» – начало 17 сентября в 00:00 по московскому времени. К тому времени должен вернуться в расположение «розовых» Месси, у которого ближайший матч намечается за сборную Аргентины против Боливии 12 сентября в 23:00 в отборе на ЧМ-2026.

Кирилл Иванцов

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Лионель Месси Спортинг Канзас-Сити МЛС Интер Майами
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