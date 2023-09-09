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Карпин — о Месси: «Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире»

09 Сентября 2023 • 13:28 Комментировать
Египет (олимп)
...
РОССИЯ
11.09 19:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«В сборной России нет ни одного двуногого футболиста, но это ни о чем не говорит. Месси только левой владеет. И что? Или Месси двуногий? Необязательно владеть двумя ногами, чтобы быть лучшим в мире», — приводит слова Карпина «Советский Спорт».

Сборная России сыграла вничью в первом матче против олимпийской сборной Египта (1:1). Вторая встреча между командами состоится 11 сентября. Помимо этого, подопечные Карпина проведут контрольный поединок с Катаром, который пройдет 12 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Валерий Карпин Сборная России Интер Майами
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