​Кьеллини уверен: «Команда Месси - самая сильная в МЛС»

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини выступает в МЛС и он, как и многие другие, восторгается талантом Лионеля Месси. Теперь Кьеллини уверен в том, что «Интер Майами» является лучшим клубом в лиге и окажется в плей-офф, где состоится главное сражение за чемпионский титул.

- Его команда на голову выше всех, вообще всех, которые я видел в этой лиге. Я не сомневаюсь, что они выйдут в плей-офф, - считает Кьеллини, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит напомнить, что до прихода Месси его команда облюбовала последнее место в турнирной таблице.