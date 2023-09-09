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США. МЛС

​Кьеллини уверен: «Команда Месси - самая сильная в МЛС»

09 Сентября 2023 • 02:45 Комментировать (1)

Итальянский защитник Джорджо Кьеллини выступает в МЛС и он, как и многие другие, восторгается талантом Лионеля Месси. Теперь Кьеллини уверен в том, что «Интер Майами» является лучшим клубом в лиге и окажется в плей-офф, где состоится главное сражение за чемпионский титул.

- Его команда на голову выше всех, вообще всех, которые я видел в этой лиге. Я не сомневаюсь, что они выйдут в плей-офф, - считает Кьеллини, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Стоит напомнить, что до прихода Месси его команда облюбовала последнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Джорджо Кьеллини Интер Майами
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