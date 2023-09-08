​Месси настиг Бекхэма по голам со штрафных – они делят 5-е место

Сборная Аргентины начала отбор на чемпионат мира – 2026 с минимальной победы над Эквадором. Автором единственного гола стал Лионель Месси, который забил со штрафного. Как сообщает издание AS, благодаря этому забитому мячу Месси догнал Дэвида Бекхэма по количеству голов со штрафных. Они делят пятое место в рейтинге с 65 голами.

Выше в этом рейтинге идут Роналдиньо, Виктор Легроталье (по 66), Пеле (70) и Жуниньо (77).

Стоит сказать, что Лионель Месси на клубном уровне сейчас выступает за «Интер Майами» из МЛС. Главным инвестором этого клуба является Дэвид Бекхэм.