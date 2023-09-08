​Охранник Месси «завалил» рвавшегося к чемпиону мира поклонника

Мы уже сообщали о том, что в США у Лионеля Месси появился телохранитель, бывший «морской котик», повоевавший в Ираке и Афганистане. Парню не терпится поскорее показать Лионелю, что он не зря претендует на свои деньги, И после окончания предыдущего матча, в котором сыграл Месси, ему выпала такая возможность.

Некий поклонник после матча выбежал на поле и попытался подбежать к аргентинцу. Но заметивший это секьюрити, просчитав ситуацию, метнулся наперерез и блокировал злоумышленника, после чего вместе с одним из стюардов скрутил его и вывел прочь с поля.

А Месси даже и не узнал об этих драматических событиях, хотя они попали в объектив видеокамер.