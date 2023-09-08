Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Охранник Месси «завалил» рвавшегося к чемпиону мира поклонника

08 Сентября 2023 • 03:06 Комментировать

Мы уже сообщали о том, что в США у Лионеля Месси появился телохранитель, бывший «морской котик», повоевавший в Ираке и Афганистане. Парню не терпится поскорее показать Лионелю, что он не зря претендует на свои деньги, И после окончания предыдущего матча, в котором сыграл Месси, ему выпала такая возможность.

Некий поклонник после матча выбежал на поле и попытался подбежать к аргентинцу. Но заметивший это секьюрити, просчитав ситуацию, метнулся наперерез и блокировал злоумышленника, после чего вместе с одним из стюардов скрутил его и вывел прочь с поля.

А Месси даже и не узнал об этих драматических событиях, хотя они попали в объектив видеокамер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Сентября
03:06 · США. МЛС
​Охранник Месси «завалил» рвавшегося к чемпиону мира поклонника
02:07 · США. МЛС
​Вице-президент МЛС: «Месси преобразил лигу - цифры поражают»
07 Сентября
21:11 · США. МЛС
Источник: Месси получит «Золотой мяч» с вероятностью 93%
15:28 · Англия. Чемпионшип
​Руни может возглавить команду из Чемпионшипа
11:08 · США. МЛС
Скалони: «Месси нашёл место, где его действительно любят»
08:06 · США. МЛС
Украинский защитник «Интер Майами» Кривцов признался, что думает о Бекхэме
08:00 · США. МЛС
Украинец из «Интер Майами» рассказал правду о поведении Месси в команде
02:58 · Испания. Ла Лига
Тебас: «Очень жаль, что прощание Месси с испанским футболом получилось таким»
06 Сентября
22:21 · США. МЛС
​Роналду рассказал о своих отношениях с Месси 1
21:51 · США. МЛС
Месси попал в список номинантов на «Золотой мяч» в 16-й раз с 2006 года
21:25 · США. МЛС
Скалони: Мы хотим увидеть Месси на чемпионате мира – 2026 1
20:20 · США. МЛС
Леонардо: «Месси — это гений» 2
05 Сентября
20:55 · Италия. Серия А
Пулишич зазывает звёзд Голливуда на матчи сборной США
09:20 · США. МЛС
Актёр Уилсон: «Трансфер Месси ощущается ещё более важным, чем Пеле»
04 Сентября
20:28 · США. МЛС
​Месси испугался, уходя с поля после матча – в него чуть не попали бутылкой
Все новости
Рекомендуем