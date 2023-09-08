​Вице-президент МЛС: «Месси преобразил лигу - цифры поражают»

Вице-президент американской лиги МЛС Нельсон Родригес полон восторга в связи с выступлениями Лионеля Месси в американском чемпионате. По его словам, чемпион мира преобразил чемпионат.

- Некоторые цифры просто невероятны. В Лос-Анджелесе билет на матч с Месси стоил больше, чем абонемент на все остальные игры сезона. Конечно, его появление означает для чемпионата больше, чем в свое время приход Бекхэма. Никто и не мог представить себе такого. Месси - уникальный талант. Мы очень гордимся им, - цитирует слова Родригеса Ole.

Напомним, что Лионель Месси летом покинул «ПСЖ» после двух неоднозначных сезонов там.