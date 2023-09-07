Источник: Месси получит «Золотой мяч» с вероятностью 93%

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси близок к завоеванию очередного «Золотого мяча».

Аргентинец считается фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду благодаря триумфу на чемпионате мира в конце прошлого года. Напомним, в Катаре форвард не только помог своей национальной команде выиграть кубок, но и был признан лучшим игроком турнира.

Как считает Diario AS, в октябре Месси получит свой восьмой «Золотой мяч» с вероятностью 93%. По данным источника, 36-летний футболист значительно опережает в текущих раскладах своего главного конкурента – Эрлинга Холанна, выступающего за «Манчестер Сити».