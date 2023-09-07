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Источник: Месси получит «Золотой мяч» с вероятностью 93%

07 Сентября 2023 • 21:11 Комментировать
Интер Майами
...
Спортинг Канзас-Сити
10.09 02:30

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси близок к завоеванию очередного «Золотого мяча».

Аргентинец считается фаворитом в борьбе за престижную индивидуальную награду благодаря триумфу на чемпионате мира в конце прошлого года. Напомним, в Катаре форвард не только помог своей национальной команде выиграть кубок, но и был признан лучшим игроком турнира.

Как считает Diario AS, в октябре Месси получит свой восьмой «Золотой мяч» с вероятностью 93%. По данным источника, 36-летний футболист значительно опережает в текущих раскладах своего главного конкурента – Эрлинга Холанна, выступающего за «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Золотой Мяч Интер Майами Эрлинг Холанн
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