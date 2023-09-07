Скалони: «Месси нашёл место, где его действительно любят»

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о этапе карьеры нападающего Лионеля Месси в американском клубе «Интер Майами».

«Сейчас я вижу Лионеля таким, каким его хотят видеть все окружающие. Месси по-настоящему счастлив. Он нашел место, где его действительно любят», - передает слова специалиста ESPN.

36-летний аргентинский нападающий перешел в «Интер Майами» в статусе свободного агента прошлым летом. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.

В составе команды Месси сыграл 11 матчей, в которых записал на свой счет 11 голов и пять результативных передач.