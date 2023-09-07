Украинский защитник «Интер Майами» Кривцов признался, что думает о Бекхэме

Украинский защитник «Интер Майами» Сергей Кривцов высказался о владельце клуба Дэвиде Бекхэме.

«Бекхэм очень коммуникабельный и современный функционер. Он всегда дает нам наставления перед играми. После побед Дэвид посещает раздевалку и поздравляет нас. Думаю, так и должно быть в больших командах. Сейчас он даже больше бизнесмен, чем функционер. Я уже не воспринимаю его как экс-футболиста. Бекхэм – совладелец команды, он очень успешно справляется со своей ролью», - приводятся слова Сергея на ютубе.

Украинец выступает за «Интер Майами» с января нынешнего года. Его контракт истекает в следующем году.