Украинец из «Интер Майами» рассказал правду о поведении Месси в команде

Украинский защитник Сергей Кривцов, выступающий вместе с Лионелем Месси за «Интер Майами», высказался о поведении аргентинского нападающего в раздевалке команды.

«У Месси есть телохранитель, но это никого не напрягает. Все понимают, что за человек пришел в наш коллектив. Его трансфер создал огромный резонанс в США. Поэтому ему нужно находиться в безопасности. В раздевалке все простые, и Месси, и Альба, и Бускетс. Все парни скромные. Благодаря такому поведению они и стали великими», - передает слова Кривцова в ютубе.

Месси перешел в команду из Флориды в летнее трансферное окно. 36-летний нападающий подписал с клубом контракт до конца 2025 года.