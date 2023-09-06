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США. МЛС

​Роналду рассказал о своих отношениях с Месси

06 Сентября 2023 • 22:21 Комментировать (1)

Звёздный форвард Криштиану Роналду рассказал о своих отношениях с Лионелем Месси. По словам португальца, их с аргентинцем нельзя назвать друзьями.

«Судя по тому, что я видел, у Месси сейчас всё хорошо. У меня тоже всё хорошо. Я не говорю, что мы друзья, но мы коллеги по профессии, и мы уважаем друг друга», - сказал Роналду журналистам.

Напомним, что с начала 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Что до Месси, то этим летом он перебрался в «Интер Майами».

В своё время Роналду и Месси выступали в испанской Ла Лиге за «Реал» и «Барселону». Их соперничество до сих пор остаётся обсуждаемым.

​Роналду сделал заявление о соперничестве с Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Alex1972
06 Сентября 2023 в 23:18
С кем у тебя только не было отношений, прохвост... Хе..
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