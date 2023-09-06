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США. МЛС

​Роналду сделал заявление о соперничестве с Месси

06 Сентября 2023 • 22:15 Комментировать (2)

Криштиану Роналду и Лионель Месси с некоторых пор не выступают в Европе. Португалец с начала 2023 года играет за «Аль-Наср», а аргентинец этим летом перебрался в «Интер Майами». Роналду сказал несколько слов о своём соперничестве с Месси.

«Если кому-то нравится Роналду, это не означает, что он должен ненавидеть Месси. Эти двое изменили историю футбола и пользуются уважением. Наше соперничество? Я не вижу этого, соперничество окончено. Мы делили сцену на протяжении 15 лет», - сказал Роналду журналистам.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии. Лионель Месси же отправился в лагерь сборной Аргентины.

Напомним, что Криштиану Роналду пять раз в карьере выигрывал «Золотой мяч», а Лионель Месси – семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (2)
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Alex1972
06 Сентября 2023 в 23:13
Глупый Авейру.. Соперничества никогда не было.. Хе.. 😄🤭..
InterSan
06 Сентября 2023 в 22:32
Футбольное соперничество - завершено.
Журналистское соперничество - в самом разгаре.
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