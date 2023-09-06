​Роналду сделал заявление о соперничестве с Месси

Криштиану Роналду и Лионель Месси с некоторых пор не выступают в Европе. Португалец с начала 2023 года играет за «Аль-Наср», а аргентинец этим летом перебрался в «Интер Майами». Роналду сказал несколько слов о своём соперничестве с Месси.

«Если кому-то нравится Роналду, это не означает, что он должен ненавидеть Месси. Эти двое изменили историю футбола и пользуются уважением. Наше соперничество? Я не вижу этого, соперничество окончено. Мы делили сцену на протяжении 15 лет», - сказал Роналду журналистам.

В настоящий момент Криштиану Роналду находится в расположении сборной Португалии. Лионель Месси же отправился в лагерь сборной Аргентины.

Напомним, что Криштиану Роналду пять раз в карьере выигрывал «Золотой мяч», а Лионель Месси – семь.