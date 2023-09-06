Месси попал в список номинантов на «Золотой мяч» в 16-й раз с 2006 года

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси в очередной раз поборется за «Золотой мяч».

Аргентинец оказался в списке игроков, номинированных на престижную индивидуальную награду по итогам года. Для 36-летнего футболиста это уже 16-е по счёте попадание в число претендентов за всю карьеру. Звёздный нападающий неизменно оказывался в числе соискателей награды с 2006 года почти во всех случаях – единственным исключением стал 2022 год.

В коллекции Лионеля Месси, выигравшего чемпионат мира со сборной Аргентины в декабре, уже семь «Золотых мячей». Летом текущего года игрок сменил «Пари Сен-Жермен» на американский «Интер Майами».