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США. МЛС

Скалони: Мы хотим увидеть Месси на чемпионате мира – 2026

06 Сентября 2023 • 21:25 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

«Месси выглядит счастливым в «Интер Майами». Он нашел то место, где все его любят. Конечно, мы хотим, чтобы Месси сыграл на чемпионате мира – 2026, но сейчас мы не можем говорить об этом, ведь в футболе все быстро меняется», — приводит слова Скалони Mundo Deportivo.

8 сентября сборная Аргентины проведет товарищеский матч против Эквадора, а 12-го числа встретится с Боливией.

Напомним, Скалони возглавляет аргентинскую национальную команду с 2018 года. Под его руководством Аргентина выиграла Кубок Америки, Финалиссиму, и стала чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Лионель Скалони Интер Майами
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