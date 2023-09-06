Леонардо: «Месси — это гений»

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о бывшем нападающем команды Лионеле Месси.

Напомним, аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 год. Минувшим летом 36-летний Месси перебрался в «Интер Майами».

«Месси — это гений. Он не был Месси одну неделю, он является Месси уже 20 лет. У него потрясающая техника с невероятной скоростью», — заявил функционер Ge Globo.

В текущем сезоне Месси принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет 5 результативных передач.

Предстоящий матч «Интер Майами» пройдет 10 сентября против «Канзас-Сити». Начало игры запланировано на 02:30 по московскому времени.