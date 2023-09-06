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США. МЛС

Леонардо: «Месси — это гений»

06 Сентября 2023 • 20:20 Комментировать (2)
Интер Майами
...
Спортинг Канзас-Сити
10.09 02:30

Бывший спортивный директор «ПСЖ» Леонардо высказался о бывшем нападающем команды Лионеле Месси.

Напомним, аргентинец выступал за парижский клуб с 2021 по 2023 год. Минувшим летом 36-летний Месси перебрался в «Интер Майами».

«Месси — это гений. Он не был Месси одну неделю, он является Месси уже 20 лет. У него потрясающая техника с невероятной скоростью», — заявил функционер Ge Globo.

В текущем сезоне Месси принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 11 голов и записал на свой счет 5 результативных передач.

Предстоящий матч «Интер Майами» пройдет 10 сентября против «Канзас-Сити». Начало игры запланировано на 02:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Леонардо Интер Майами
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ИНТЕР МАЙАМИ СПОРТИНГ КАНЗАС-СИТИ
Комментарии (2)
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ингерман
06 Сентября 2023 в 21:51
ай шмеци - ента распиареннае фуфло.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
06 Сентября 2023 в 20:43
Возможно..
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