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США. МЛС

Актёр Уилсон: «Трансфер Месси ощущается ещё более важным, чем Пеле»

05 Сентября 2023 • 09:20 Комментировать

Известный актер Оуэн Уилсон, который является поклонником «Лос-Анджелеса», высказался о трансфере аргентинца Лионеля Месси в МЛС. 36-летний нападающий минувшим летом пополнил ряды «Интер Майами».

«Когда я был маленьким, в США приехал Пеле. Это считалось чем-то очень важным. В случае с Лео ощущения такие же. Возможно, этот трансфер еще важнее. Месси уже начал влиять на МЛС. Он создал огромный ажиотаж. Многие начали ходить на футбольные матчи. Даже моей маме это стало интересно», - передает слова актера Daily Mail.

Месси подписал с «Интер Майами» контракт до конца 2025 года. Аргентинец провел 11 матчей, забил 11 мячей и сделал пять ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Оуэн Уилсон
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