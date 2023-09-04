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США. МЛС

​Месси испугался, уходя с поля после матча – в него чуть не попали бутылкой

04 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать

В последнем матче МЛС «Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес» со счётом 3:1. После финального свистка Лионель Месси, который стал автором двух голевых передач, ещё какое-то время оставался на поле. Звёздный аргентинец пообщался с некоторыми знаменитостями, прежде чем уйти в раздевалку. На пути в подтрибунное помещение Месси чуть не пострадал – в него бросили бутылку с водой. Судя по видео из социальных сетей, предмет пролетел совсем рядом с Лео. Футболист явно испугался и даже посмотрел на трибуну. В этот момент охранник призвал чемпиона мира быстрее пройти в подтрибунку.

В 11 матчах за «Интер  Майами» Месси забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

​Особый звёздный статус: Месси имеет право нарушать правила МЛС

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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