«Интер Майами» на время потерял Месси – тренер дал ответ

Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира – 2026. Таким образом, звёздный нападающий пропустит несколько игр «Интер Майами» в МЛС.

На вопрос о том, как «Интер Майами» будет справляться без Месси, ответил главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино.

«Мы будем стараться показывать как можно лучшую игру. Также мы надеемся, что игроки, которые уезжают, вернутся здоровыми», - сказал Мартино журналистам.

В 11 матчах за «Интер Майами» Лео Месси забил 11 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

«Интер Майами» предстоит сыграть без Месси против «Спортинга» из Канзас-Сити. Игра пройдёт 10 сентября.

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