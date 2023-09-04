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США. МЛС

Ди Каприо ел мороженое за палочке, наблюдая за игрой Месси

04 Сентября 2023 • 13:25 Комментировать

В ночь на понедельник, если говорить о европейском времени, в МЛС проходил матч между «Интер Майами» и «Лос-Анджелесом». Команда Херардо Мартино отпраздновала победу со счётом 3:1, звёздный Лионель Месси стал автором двух результативных передач.  

На стадионе присутствовал известный голливудский актёр Леонардо ди Каприо. Топовый актёр попал в телетрансляцию, причём во время наблюдения за игрой он ел моложеное на палочке.

Напомним, что Лионель Месси перебрался в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Аргентинский нападающий заключил с клубом МЛС контракт до конца 2025 года.

Особый звёздный статус: Месси имеет право нарушать правила МЛС
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Леонардо ди Каприо Интер Майами
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