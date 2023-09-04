Месси обратился к болельщикам

Звездный форвард Лионель Месси, выступающий в США за «Интер Майами», обратился к болельщикам после победного матча против «Лос-Анджелеса» (3:1). В этой встрече аргентинец оформил дубль по голевым передачам.

«Я снова очень впечатлен местными болельщиками. Благодарю их за любовь, которую они проявляют ко мне. Это не первый мой гостевой матч и везде меня очень хорошо принимают», - передает слова 36-летнего футболиста Ole.

Месси присоединился к «Интер Майами» этим летом, подписав контракт до конца 2025 года. В 11 матчах за команду Лионель забил 11 мячей и сделал пять ассистов.