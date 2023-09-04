Месси оценил свою текущую форму

В матче регулярного сезона МЛС «Интер Майами» на выезде одержал победу над «Лос-Анджелесом» со счетом 3:1. После завершения встречи нападающий гостей Лионель Месси рассказал о своей текущей форме.

«Отлично чувствую себя в плане физики. Я по-прежнему способен играть в футбол на высоком уровне и приносить пользу своей команде. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе», - передает слова 36-летнего аргентинского форварда Ole.

В прошедшей встрече Месси отметился двумя результативными передачами. Нападающий провел 11 поединков, в которых отметился 11 голами и пятью результативными передачами.