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США. МЛС

Месси рассказал о прогрессе «Интер Майами»

04 Сентября 2023 • 10:32 Комментировать

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси пообщался с представителями прессы после победного матча с «Лос-Анджелесом». Команда из Флориды одержала победу со счетом 3:1. В активе Лео две результативные передачи.

«Команда прогрессирует с каждым матчем. Мы уже выиграли Кубок лиг и теперь стремимся к попаданию в топ-8. Это наша ближайшая цель. Мы продолжаем расти. Последняя победа дает нам большую уверенность», - передает слова аргентинца Ole.

«Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает от зоны плей-офф на восемь баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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