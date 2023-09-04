Месси рассказал о прогрессе «Интер Майами»

Главная звезда «Интер Майами» Лионель Месси пообщался с представителями прессы после победного матча с «Лос-Анджелесом». Команда из Флориды одержала победу со счетом 3:1. В активе Лео две результативные передачи.

«Команда прогрессирует с каждым матчем. Мы уже выиграли Кубок лиг и теперь стремимся к попаданию в топ-8. Это наша ближайшая цель. Мы продолжаем расти. Последняя победа дает нам большую уверенность», - передает слова аргентинца Ole.

«Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает от зоны плей-офф на восемь баллов.