Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о победе над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного сезона МЛС. Команда из Флориды выиграла со счетом 3:1, а 36-летний аргентинец отметился двумя голевыми передачами.

«Этот матч стал для нас хорошей проверкой. Мы увидели, на каком уровне находимся и на что способны. «Интер Майами» победил сильного соперника, действующего чемпиона. Это очень важный результат для нашего будущего», - передает слова форварда Ole.

Следующий поединок Месси и компания проведут на домашнем стадионе против «Спортинга». Встреча состоится в воскресенье, 10 сентября.