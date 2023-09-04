«Интер Майами» вместе с Месси не проигрывает 11 матчей подряд

«Интер Майами» продлил беспроигрышную серию с аргентинским нападающим Лионелем Месси в составе.

Минувшей ночью подопечные Херардо Мартино одержали победу над «Лос-Анджелесом» в матче регулярного чемпионата МЛС. Коллектив из Флориды выиграл со счетом 3:1. В этой встрече 36-летний форвард отметился двумя результативными передачами.

После перехода Лионеля «Интер Майами» не проигрывает 11 матчей подряд.

Месси присоединился к команде этим летом на правах свободного агента, заключив контракт до конца 2025 года. Лионель принял участие в 11 поединках, забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.