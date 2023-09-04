Месси продлил свою безголевую серию

В матче очередного тура МЛС «Интер Майами», за который выступает аргентинец Лионель Месси, встречался с «Лос-Анджелесом». Команда из Флориды отпраздновала победу со счетом 3:1.

Месси не смог отметиться забитым мячом в этой встрече, записав себе в актив две результативные передачи. Таким образом, 36-летний нападающий не забивает два матча подряд. Ранее он ушел с поля без гола в поединке с «Нэшвиллом».

Лионель перешел в «Интер Майами» в летнее трансферное окно. Аргентинец провел 11 поединков, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

Следующий матч коллектив из Майами проведет против «Спортинга» 10 сентября.