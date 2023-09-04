Месси не забил второй матч подряд, но отдал два ассиста, чтобы «Интер Майами» обыграл «Лос-Анджелес»

В третьем матче Лионеля Месси в регулярном сезоне МЛС «Интер Майами» из Восточной конференции встречался на выезде с «Лос-Анджелесом» из Западной конференции.

Время на западе США отстаёт от времени на востоке США на три часа. Поэтому матч «Интер Майами» стартовал позже обычного по российским меркам. По московскому времени встреча началась в 5:00 (если точнее, то с традиционным американским лагом в 10 минут). В Лос-Анджелесе время тогда было 19:00 предыдущего дня, то есть воскресенья.

«Интер Майами» играл именно с «Лос-Анджелесом», без приставки «Гэлакси». Клуб, чьё имя полностью совпадает с названием самого крупного города штата Калифорния, является более молодым, чем «галактикос». Если «Лос-Анджелес Гэлакси» ведёт свою историю с 1995 года, то просто «Лос-Анджелес» – с 2014 года.

В своё время за «Лос-Анджелес Гэлакси» выступал Дэвид Бекхэм, нынешний владелец «Интер Майами». А в «Лос-Анджелесе» сейчас проходит футбольная пенсия 39-летнего Джорджо Кьеллини, чемпиона Европы 2020 года в составе сборной Италии. Также выступает за «Лос-Анджелес» Карлос Вела, бывший нападающий лондонского «Арсенала» и «Реал Сосьедада».

В своём предыдущем матче «Интер Майами» сыграл нулевую ничью с «Нэшвиллом», и то был первый раз, когда Месси не отметился результативными действиями на поле за американский клуб. С другой стороны, до десяти матчей продлилась рекордная беспроигрышная серия «цапель» во всех турнирах, а начиналась она как раз с дебюта Месси за майамский клуб.

Игра с первых минут оформилась не то чтобы прямо лихая, но практически без центра поля. На четвёртой минуте Карлос Вела отметился дальним ударом выше цели. По истечении первой десятиминутки Буанга вывалился один на один в зоне левого инсайда под вертикальный пас Кьеллини и не сумел переиграть Коллендера.

Вскоре Альба слева делал доставку во вратарскую, и получилось тревожно для хозяев, Маккарти от греха отбил мяч. На четырнадцатой минуте «цапли» уже дозрели до забитого гола. Бускетс в середине поля отдал передачу вправо на Кривцова, который подправил сферу ещё дальше в ту же сторону на Авилеса. Тот послал проникающий пас вперёд, и Фариас в падении покатил мяч в дальний угол из-под Лонга (0:1).

А вот на семнадцатой минуте гости должны были пропускать. Кремаски не смог обработать поперечную передачу партнёра в центре поля и навлёк опасную контратаку со стороны «Лос-Анджелеса». Повезло гостям, что прорвавшийся вперёд Буанга не попал в правый угол. На 24-й минуте Вела с правого полуфанга кручёным ударом в дальний угол переадресовал мяч в руки Коллендера.

Через пару минут Гонсалес открылся в зоне левого полуфланга под проникающую передачу Холлингсхеда. Но, оказавшись с глазу на глаз с Коллендером, не попал в ближний угол. Вскоре перед чужой штрафной площадкой Диего Гомес пяткой выдал пас для Месси, а Лео слабо и бесхитростно ударил низом в руки Маккарти.

На 34-й минуте Вела справа убежал вперёд под заброс партнёра и пробивал с угла вратарской площадки. Мяч срикошетил от ноги Миллера и перекочевал в руки Коллендера. Спустя минуту Месси, входя в чужую штрафную, обыгрался с Гомесом, а затем не реализовал голевой момент, позволив сотворить сэйв Маккарти.

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Позитивным оказался для «розовых» старт второго тайма. Кремаски снабдил мячом Йедлина, который с правого угла вратарской всунул мяч в сетку с внешней стороны. Зато Альба безукоризненно реализовал выход один на один с Маккарти, откликнувшись на выверенную разрешающую передачу Месси (0:2). Итак, появился голевой ассист на счету Лео на 51-й минуте.

Немного времени спустя Фариас упустил возможность сделать счёт крупным. Выбежав на рандеву с Маккарти после передачи Гомеса, Факундо пробил мимо левого угла. Далее пришлось включиться в работу Коллендеру, отразившему два удара Буанга, второй из которых был действительно острым, но его не случилось бы, если бы майамцы не допустили потерю под высоким прессингом хозяев.

Удачно совершили отбор лосанджелесцы и на 68-й минуте на левом фланге своей атаки, вслед за чем Вела нанёс неподготовленный удар низом и промахнулся мимо дальнего угла. Чуть позже попытка Холлингсхеда после обыгрыша с Велой пришлась выше перекладины. Гости действовали на контратаках, и в одной из них Фариас с подступов к штрафной площади не поставил неразрешимых задач перед Маккарти.

Подопечные Херардо Мартино на 83-й минуте довели дело до крупного счёта. Месси отметился второй голевой передачей, выдав пас в контратаке на Кампану, поразившего левый нижний угол (0:3). На грани основного и добавленного времени Холлингсхед прокинул мяч головой в ворота с рикошетом от левой штанги после подачи Велы справа с углового и установил окончательный итог матча – 1:3. Буанга вообще-то мог сделать счёт и 2:3, но лупанул выше створа справа с острого угла. То есть недостаточно надёжно провели концовку гости.

Месси не забил во втором матче подряд, компенсировав этот недостаток двумя ассистами. Набрав 25 очков по итогам 25 матчей, «Интер Майами» не смог подняться выше предпоследнего места в таблице Восточной конференции. Беспроигрышная серия «цапель» достигла отметки в одиннадцать матчей. Впереди встречи сборных, и в том числе Месси вызван в свою национальную команду, но «цапли» всё равно сыграют 10 сентября в 02:30 по московскому времени против «Спортинг Канзас-Сити» из Западной конференции.

Кирилл Иванцов