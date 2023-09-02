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США. МЛС

Севикян: «Моим кумиром был Месси»

02 Сентября 2023 • 18:34 Комментировать
Лос-Анджелес
...
Интер Майами
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04.09 05:00

Нападающий «Пари НН» Эдгар Севикян ответил на вопрос о своём кумире.

«Моим кумиром был Месси. Я очень любил наблюдать за ним. Это лучший игрок, которого я видел. И он тоже левоногий», — рассказал Севикян «Спорт-Экспрессу».

При этом футболист отметил, что он не пытается равняться на Месси, ведь это просто невозможно.

Напомним, минувшим летом Месси покинул «ПСЖ» и пополнил состав «Интер Майами». В первых десяти матчах за новый клуб 36-летний аргентинец забил 11 мячей и стал автором трех результативных передач.

Стоит отметить, что в декабре 2022 года Месси впервые в своей карьере смог выиграть чемпионат мира вместе со сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Эдгар Севикян Пари НН
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