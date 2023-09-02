​Особый звёздный статус: Месси имеет право нарушать правила МЛС

После дебютного матча в МЛС Лионель Месси не стал общаться с журналистами. Поговаривали, что звёздного аргентинца может ждать наказание, ведь общение с прессой прописано в правилах лиги. Впрочем, санкций до сих пор не последовало.

Как сообщает The Athletic, у Месси есть отдельные договорённости с «Интер Майами» и МЛС по поводу своих обязанностей. Некий источник на условиях анонимности рассказал, что Лионель в этом вопросе получил своего рода карт-бланш – аргентинец может общаться с прессой тогда, когда он сам этого хочет. Таким образом, правила МЛС по поводу общения игроков с журналистами на Месси не распространяются.