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США. МЛС

​Особый звёздный статус: Месси имеет право нарушать правила МЛС

02 Сентября 2023 • 13:59 Комментировать

После дебютного матча в МЛС Лионель Месси не стал общаться с журналистами. Поговаривали, что звёздного аргентинца может ждать наказание, ведь общение с прессой прописано в правилах лиги. Впрочем, санкций до сих пор не последовало.

Как сообщает The Athletic, у Месси есть отдельные договорённости с «Интер Майами» и МЛС по поводу своих обязанностей. Некий источник на условиях анонимности рассказал, что Лионель в этом вопросе получил своего рода карт-бланш – аргентинец может общаться с прессой тогда, когда он сам этого хочет. Таким образом, правила МЛС по поводу общения игроков с журналистами на Месси не распространяются.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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