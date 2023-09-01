​Уход Альбы из сборной Испании подтверждён

Защитник Жорди Альба, который в летнее трансферное окно перебрался в «Интер Майами», действительно ушёл из сборной Испании. Ранее об этом написали испанские СМИ. Теперь же информацию подтвердила Королевская испанская футбольная федерация.

«В 34 года Альба положил конец великой международной карьере. Королевская испанская футбольная федерация будет вечно благодарна ему за этот путь. Спасибо, Жорди», - говорится в заявлении.

В составе сборной Испании Жорди Альба становился чемпионом Европы (2012) и победителем Лиги наций (2023). Теперь футболист сосредоточится на клубной карьере.