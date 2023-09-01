Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Уход Альбы из сборной Испании подтверждён

01 Сентября 2023 • 14:52 Комментировать

Защитник Жорди Альба, который в летнее трансферное окно перебрался в «Интер Майами», действительно ушёл из сборной Испании. Ранее об этом написали испанские СМИ. Теперь же информацию подтвердила Королевская испанская футбольная федерация.

«В 34 года Альба положил конец великой международной карьере. Королевская испанская футбольная федерация будет вечно благодарна ему за этот путь. Спасибо, Жорди», - говорится в заявлении.

В составе сборной Испании Жорди Альба становился чемпионом Европы (2012) и победителем Лиги наций (2023). Теперь футболист сосредоточится на клубной карьере.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Жорди Альба Интер Майами
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Сентября
14:52 · США. МЛС
​Уход Альбы из сборной Испании подтверждён
31 Августа
19:14 · США. МЛС
​Месси пропустит несколько игр «Интер Майами» в МЛС
15:43 · США. МЛС
Тренер «Интер Майами» объяснил потерю очков – Месси впервые ушёл с поля без голов или ассистов 1
13:44 · США. МЛС
​Прикол дня: Роналду «посмеялся» над Месси 2 видео
11:34 · США. МЛС
Месси впервые за 88 дней завершил матч без голевых действий 1
09:27 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра выбрал между Роналду и Месси эксклюзив
09:20 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Зенита» Кассьерра объяснил, почему Месси не входит в список лучших форвардов эксклюзив
07:55 · США. МЛС
Директор «Интер Майами»: «Когда Месси выгнали из «Барселоны», у нас появился шанс»
07:27 · США. МЛС
Месси впервые не отметился голом и ассистом в матче «Интер Майами»
02:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на защитника из МЛС
29 Августа
21:48 · США. МЛС
​Альба объявил о завершении карьеры в сборной Испании
01:41 · США. МЛС
Гризманн подтвердил, что также хочет поиграть в МЛС
28 Августа
11:20 · США. МЛС
Скалони оценил уровень игры Месси в США 1
10:26 · Франция. Лига 1
Мавуба: «Меня удивляет, что Месси постоянно наезжает на «ПСЖ»
08:13 · США. МЛС
Сын Месси стал игроком академии «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем