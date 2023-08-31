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США. МЛС

​Месси пропустит несколько игр «Интер Майами» в МЛС

31 Августа 2023 • 19:14 Комментировать

Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на два стартовых матча в отборе на чемпионат мира – 2026. Первую игру – против Эквадора» – «альбиселесте» проведут 8 сентября (03:00 мск), а вторая игра – против Боливии – пройдёт 12 сентября (23:00 мск).

Учитывая расписание, Месси точно пропустит матч «Интер Майами» против «Спортинга» 10 сентября (02:30 мск). Кроме того, с высокой долей вероятности аргентинец не сыграет против «Лос-Анджелеса» 4 сентября (05:00 мск).

Вернуться в расположение клуба Месси должен в игре против «Атланта Юнайтед», которая запланирована на 17 сентября (00:00 мск).  

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Интер Майами
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