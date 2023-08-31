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США. МЛС

Тренер «Интер Майами» объяснил потерю очков – Месси впервые ушёл с поля без голов или ассистов

31 Августа 2023 • 15:43 Комментировать (1)

В ночь со среды на четверг, если говорить о европейском времени, «Интер Майами» в МЛС сыграл вничью с «Нэшвиллом» (0:0). Для Лионеля Месси это был первый матч за американский клуб, по итогам которого он ушёл с футбольного поля без гола или голевого паса.

Комментарий по поводу осечки дал рулевой «Интер Майами» Херардо Мартино. Аргентинец пожаловался на слишком плотный график.

«У меня до сих пор не было такого, чтобы я поработал с командой целую неделю. Мы играем каждые четыре дня, и у нас не было достаточно времени, чтобы тренироваться и строить команду», - сказал Мартино журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Херардо Мартино Интер Майами
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Августа 2023 в 16:43
Работай, Тата.. Хе..
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