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США. МЛС

​Прикол дня: Роналду «посмеялся» над Месси видео

31 Августа 2023 • 13:44 Комментировать (1)

Матч МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» завершился вничью со счётом 0:0. Звёздный Лионель Месси впервые завершил матч за американский клуб без результативных действий. По этому случаю умельцы в Сети создали прикол, смастерив видео, на котором Криштиану Роналду якобы высмеивает Месси.

 

Всего за «Интер Майами» Лео Месси провёл 10 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров. Контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.

Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии на «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд
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Комментарии (1)
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Андрей Трунов
31 Августа 2023 в 13:51
Это полностью в стиле и духе Роналду :) Не думаю, что это прикол :)
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