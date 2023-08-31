Матч МЛС между «Интер Майами» и «Нэшвиллом» завершился вничью со счётом 0:0. Звёздный Лионель Месси впервые завершил матч за американский клуб без результативных действий. По этому случаю умельцы в Сети создали прикол, смастерив видео, на котором Криштиану Роналду якобы высмеивает Месси.

Всего за «Интер Майами» Лео Месси провёл 10 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров. Контракт Месси с американским клубом рассчитан до конца 2025 года.

Криштиану Роналду с начала 2023 года выступает в Саудовской Аравии на «Аль-Наср».