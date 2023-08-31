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США. МЛС

Месси впервые за 88 дней завершил матч без голевых действий

31 Августа 2023 • 11:34 Комментировать

В матче МЛС «Интер Майами» на своем поле принимал «Нэшвилл». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси провел на поле все 90 минут, но не смог отметиться результативным действием. 36-летний нападающий впервые за 88 дней завершил матч без гола и ассиста.

В последний раз такое происходило 3 июня в последнем поединке за «ПСЖ» против «Клермона». После этого Месси совершал голевые действия в каждом матче за «Интер Майами».

Лионель провел за американский клуб 12 игр. На его счету девять забитых мячей и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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