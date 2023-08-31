Директор «Интер Майами»: «Когда Месси выгнали из «Барселоны», у нас появился шанс»

Директор «Интер Майами» Хавьер Асенси вспомнил о том, когда клуб начал задумываться о приглашении аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Когда Лео выгнали из «Барселоны», у нас появился шанс. Если бы с ним так не поступили, он бы до сих пор играл там. Однако появилась возможность, и мы присоединились к ней. Затем Лео уехал в «ПСЖ» и до лета 2023 года делать было нечего. Затем мы возобновили работу в этом направлении и оформили его переход», - цитирует директора газета Marca.

Лионель присоединился к «Интер Майами» этим летом. Аргентинец подписал с клубом контракт до конца 2025 года.