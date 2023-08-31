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США. МЛС

Месси впервые не отметился голом и ассистом в матче «Интер Майами»

31 Августа 2023 • 07:27 Комментировать

В матче очередного тура МЛС «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом». Поединок завершился нерезультативной ничьей со счетом 0:0.

Аргентинский нападающий Лионель Месси появился на поле в стартовом составе, но не мог отметиться голом или результативной передачей. 36-летний нападающий впервые не сделал голевого действия в поединке за команду из Флориды.

Месси провел за «Интер Майами» 12 матчей, забил девять мячей и сделал три результативных паса.

Следующий поединок команда проведет против «Лос-Анджелеса». Встреча состоится 4 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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