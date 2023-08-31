С небес на грешную землю: «Интер Майами» при Месси впервые не забил и осёкся на «Нэшвилле»

В новом матче Восточной конференции МЛС «Интер Майами» встречался с «Нэшвиллом».

Как раз «Нэшвилл» противостоял «Интер Майами» недавно в финале Кубка Североамериканских лиг. То был матч, когда решалось, какая из этих команд выиграет первый трофей в своей истории. Ею оказались «интеристы», победившие 10:9 по пенальти после ничьей 1:1 в основное время. Таким образом, и Лионель Месси вкусил сладость этого американско-мексиканского трофея.

На прошлой неделе в ночь с субботы на воскресенье Месси дебютировал за «цапель» в МЛС, выйдя на замену во втором тайме против «Нью-Йорк Ред Буллз». К тому моменту «Интер Майами» уже выигрывал с минимальным счётом, а в концовке Месси лично провёл второй гол, дабы довершить викторию своей команды. По словам главного тренера «розовых» Херардо Мартино, майамцы в любом случае должны уметь справляться без Месси. Что ж, логично.

В отчётном матче Лео появился в стартовом составе, однако первыми опасностью у чужих ворот отметились гости. Спустя несколько минут после стартового свистка пара тревожных ударов последовала по воротам «цапель». Сначала Махер слёта пробил выше створа после скидки Мьюла, но там подносчик снаряда вроде подыграл себе рукой, так что потенциальный гол мог бы стать отменённым. Прошло совсем ничего, и уже Банбери, сместившись с левой стороны, пробил низом в дальний угол, однако не смог оставить не у дел Коллендера.

Впоследствии в первом тайме «Нэшвилл» острых вылазок уже не предпринимал, тогда как «Интер Майами» прочно завладел мячом, но то и дело натыкался на оборонительные порядки гостей. Месси тоже напарывался на волнорезы и не демонстрировал волшебные финты, а порою и сам фолил. Тем не менее перед перерывом Лионель мог стать автором передачи, отдав проникающий пас на Тейлора. Однако Роберт из района одиннадцатиметровой отметки не попал в левый угол.

На старте второй половины встречи порадовать «музыкантов» мог Мухтар, но после скидки Шаффельбурга он пробил ногой выше створа. Оба этих футболиста появились на замену в перерыве. Потом опять «Интер Майами» больше держал мяч под своим контролем, а в середине тайма команды устроили обмен колкостями. Фариас из-за пределов штрафной площади не переиграл Паникко, после чего две контратаки прошли у «Нэшвилла». С ударом Шаффельбурга справился Коллендер, а последовавший спустя пару минут гол в ворота «Интер Майами» был отменён из-за офсайда Пико.

Так и не удалось «цаплям» сообразить нечто нестандартное, чтобы подобрать ключи к цепкой обороне соперника и отомкнуть её. На Месси не снизошло одухотворение, и это оказался первый матч Лео за «Интер Майами» без результативных действий. И это ведь ещё повезло «розовым», а то в компенсированное время они едва не получили пенальти в свои ворота за игру рукой Йедлина. Главный арбитр своими глазами посмотрел ВАР-монитор, и одиннадцатиметровый не был назначен из-за предшествовавшего офсайда Шаффельбурга.

С другой стороны, Месси на седьмой добавленной минуте мог-таки принести хозяевам победу, но его удар из зоны правого инсайда Паникко отбил на угловой. В целом можно констатировать, что для команды Херардо Мартино наступили суровые будни регулярного сезона МЛС. В следующем матче также в рамках основного турнира «Интер Майами» встретится с «Лос-Анджелесом». Игра начнётся в ночь с 3 на 4 сентября в 05:00 по московскому времени.

Кирилл Иванцов