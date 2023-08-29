Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

​Альба объявил о завершении карьеры в сборной Испании

29 Августа 2023 • 21:48 Комментировать

Выступающий в американском чемпионате МЛС Жорди Альба объявил о том, что завершает карьеру в сборной Испании - он не будет выступать более в ее футболке. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. В последнее время Альба и так не всегда привлекался в сборную, но сейчас вопрос решен окончательно по желанию самого игрока.

В составе национальной команды «мотоцикл» (прозвище игрока) начал выступать в 2011 году и успел выиграть с ней чемпионат Европы в 2012 году, причем забил гол в финале того турнира в ворота итальянцев. Всего за национальную команду Альба забил десять голов, проведя 93 матча. Успел поиграть также за неофициальную сборную Каталонии - пять матчей. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Жорди Альба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Августа
21:48 · США. МЛС
​Альба объявил о завершении карьеры в сборной Испании
01:41 · США. МЛС
Гризманн подтвердил, что также хочет поиграть в МЛС
28 Августа
11:20 · США. МЛС
Скалони оценил уровень игры Месси в США 1
10:26 · Франция. Лига 1
Мавуба: «Меня удивляет, что Месси постоянно наезжает на «ПСЖ»
08:13 · США. МЛС
Сын Месси стал игроком академии «Интер Майами»
07:44 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» рассказал, как Месси может мешать на поле
07:32 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария - Месси: «Гном, ты обезумел, остановись»
01:15 · США. МЛС
Месси официально стал самым дорогим игроком в истории МЛС
00:58 · США. МЛС
Артуро Видаль мечтает поиграть с Месси
27 Августа
14:57 · США. МЛС
​Защитник «Интер Майами»: Месси мне мешает
12:13 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» - о Месси: «Наконец-то избавились от грубияна» 2
11:10 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» хочет подписать аргентинского полузащитника из МЛС
10:10 · США. МЛС
Главный тренер «Интер Майами» - о голе Месси: «Это уже не удивляет» 1
10:03 · США. МЛС
Мартино: «Интер Майами» должен добывать результат и без Месси»
08:22 · США. МЛС
Месси забил 11 голов в девяти матчах за «Интер Майами»
Все новости
Рекомендуем