​Альба объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Выступающий в американском чемпионате МЛС Жорди Альба объявил о том, что завершает карьеру в сборной Испании - он не будет выступать более в ее футболке. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. В последнее время Альба и так не всегда привлекался в сборную, но сейчас вопрос решен окончательно по желанию самого игрока.

В составе национальной команды «мотоцикл» (прозвище игрока) начал выступать в 2011 году и успел выиграть с ней чемпионат Европы в 2012 году, причем забил гол в финале того турнира в ворота итальянцев. Всего за национальную команду Альба забил десять голов, проведя 93 матча. Успел поиграть также за неофициальную сборную Каталонии - пять матчей.