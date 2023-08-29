Гризманн подтвердил, что также хочет поиграть в МЛС

Французский нападающий Антуан Гризманн, в прошлом выступавший в «Барселоне» вместе с Лионелем Месси, очень хвалит аргентинца за его выступления в американском чемпионате. Самого Гризманна также спросили о том, не видит ли он себя в отдаленном или не очень будущем в американской серии. Француз дал понять, что такое случится - но когда, не стал уточнять.

- Я всегда говорил, что хочу попробовать американский чемпионат. Но не сейчас. Сейчас надо вернуть «Атлетико» трофеи. А потом посмотрим, - цитирует слова Гризманна телеканал ESPN.

Гризманн вернулся в мадридский «Атлетико» в 2021 году.