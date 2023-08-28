Скалони оценил уровень игры Месси в США

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением об игре нападающего Лионеля Месси за «Интер Майами».

«Лео сейчас в полном порядке, я вижу, что он счастлив. Для него важно, чтобы ему и его родным было комфортно. Вместе со своими одноклубниками Месси создает что-то невероятное. Лионель по-прежнему способен показывать высочайший уровень футбола», - передает слова специалиста пресс-служба сборной Аргентины.

Месси перешел в «Интер Майами» на правах свободного агента. 36-летний форвард принял участие в девяти поединках, забил 11 голов и сделал три результативные передачи.