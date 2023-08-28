Сын Месси стал игроком академии «Интер Майами»

11-летний Тьяго Месси, который является сыном звездного нападающего Лионеля Месси, присоединился к футбольной академии «Интер Майами». Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Тьяго – старший сын Лионеля и его жены Антонеллы Рокуццо. Мальчика зарегистрировали в качестве игрока команды до 12 лет.

Напомним, что Месси-старший перешел в команду из Флориды этим летом на правах свободного агента. Аргентинец заключил трудовое соглашение, которое рассчитано до конца 2025 года.

В девяти матчах за американскую команду Лионель забил 11 голов и сделал три голевые передачи.