Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Игрок «Интер Майами» рассказал, как Месси может мешать на поле

28 Августа 2023 • 07:44 Комментировать

Защитник «Интер Майами» Камал Миллер высказал мнение об игре со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Я иногда ловлю себя на мысли, что смотрю на Месси вместо того, чтобы выполнять установку на игру. Тяжело сохранять полную концентрацию, когда рядом с тобой играет такой великий футболист», - передает слова защитника портал Goal.com.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах аренды. Он заключил с клубом контракт до конца 2025 года.

В девяти матчах за команду Лионель забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

Ди Мария - Месси: «Гном, ты обезумел, остановись»

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Камал Миллер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Августа
10:26 · Франция. Лига 1
Мавуба: «Меня удивляет, что Месси постоянно наезжает на «ПСЖ»
08:13 · США. МЛС
Сын Месси стал игроком академии «Интер Майами»
07:44 · США. МЛС
Игрок «Интер Майами» рассказал, как Месси может мешать на поле
07:32 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария - Месси: «Гном, ты обезумел, остановись»
01:15 · США. МЛС
Месси официально стал самым дорогим игроком в истории МЛС
00:58 · США. МЛС
Артуро Видаль мечтает поиграть с Месси
27 Августа
14:57 · США. МЛС
​Защитник «Интер Майами»: Месси мне мешает
12:13 · Франция. Лига 1
Фанаты «ПСЖ» - о Месси: «Наконец-то избавились от грубияна» 2
11:10 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» хочет подписать аргентинского полузащитника из МЛС
10:10 · США. МЛС
Главный тренер «Интер Майами» - о голе Месси: «Это уже не удивляет» 1
10:03 · США. МЛС
Мартино: «Интер Майами» должен добывать результат и без Месси»
08:22 · США. МЛС
Месси забил 11 голов в девяти матчах за «Интер Майами»
08:07 · США. МЛС
Месси оценил свой дебют в МЛС
07:38 · США. МЛС
Гризманн хочет поиграть в новом чемпионате
07:33 · Испания. Ла Лига
Гризманн оценил трансфер Месси в МЛС
Все новости
Рекомендуем