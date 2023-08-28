Игрок «Интер Майами» рассказал, как Месси может мешать на поле

Защитник «Интер Майами» Камал Миллер высказал мнение об игре со звездным аргентинским форвардом Лионелем Месси.

«Я иногда ловлю себя на мысли, что смотрю на Месси вместо того, чтобы выполнять установку на игру. Тяжело сохранять полную концентрацию, когда рядом с тобой играет такой великий футболист», - передает слова защитника портал Goal.com.

Месси пополнил ряды «Интер Майами» этим летом, перейдя из французского «ПСЖ» на правах аренды. Он заключил с клубом контракт до конца 2025 года.

В девяти матчах за команду Лионель забил 11 голов и сделал три результативные передачи.

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