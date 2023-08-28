Месси официально стал самым дорогим игроком в истории МЛС

Лионель Месси перебрался в МЛС и уже забил десять голов в семи проведенных в этой лиге матчах. В силу возраста его стоимость на рынке трудно сравнивать со стоимостью молодых игроков вроде Мбаппе, которых подписывают на долгие годы - Месси уже не в той стадии карьеры.

Но сейчас на сайте МЛС появилась стоимость Месси - и он оказывается самым дорогим и ценным игроком в истории всей лиги, с ценником в 35 миллионов евро. Несмотря на то, что через североамериканский чемпионат прошли такие игроки, как Тьерри Анри, Златан Ибрагимович и Дэвид Бэкхем, ни один из них на момент выступлений в лиге не стоил так дорого, как Месси. Да и в целом, в истории лиги в принципе не было игрока, которого купили бы за такие деньги.