Артуро Видаль мечтает поиграть с Месси

Вслед за Серхио Рамосом о своем сокровенном желании поиграть с Лионелем Месси объявил и Артуро Видаль, который, в общем-то, уже играл в одном клубе с Лионелем - в составе «Барселоны». Видаль дал понять, что готов отправиться ради этого в североамериканский чемпионат МЛС.

- Я с удовольствием поехал бы в Северную Америку, в МЛС, чтобы снова поиграть с Месси. Но жаль, что в США есть законы, препятствующие возрастным игрокам. Я бы поиграл снова с Месси и Бускетсом. Лео тянет наверх всю команду, все игроки учатся у него и растут, = цитирует слова Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.