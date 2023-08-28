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США. МЛС

Артуро Видаль мечтает поиграть с Месси

28 Августа 2023 • 00:58 Комментировать

Вслед за Серхио Рамосом о своем сокровенном желании поиграть с Лионелем Месси объявил и Артуро Видаль, который, в общем-то, уже играл в одном клубе с Лионелем - в составе «Барселоны». Видаль дал понять, что готов отправиться ради этого в североамериканский чемпионат МЛС.

- Я с удовольствием поехал бы в Северную Америку, в МЛС, чтобы снова поиграть с Месси. Но жаль, что в США есть законы, препятствующие возрастным игрокам. Я бы поиграл снова с Месси и Бускетсом. Лео тянет наверх всю команду, все игроки учатся у него и растут, = цитирует слова Видаля итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Артуро Видаль
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