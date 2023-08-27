​Месси могут наказать после дебюта в МЛС

Лионель Месси прекрасно дебютировал в МЛС. Выйдя на замену, звёздный аргентинец забил гол в ворота «Нью-Йорк Ред Буллз», и «Интер Майами» отпраздновал победу со счётом 2:0. Впрочем, дебют Месси в американской лиге может быть омрачён. Как сообщает портал Goal, 36-летнего футболиста могут наказать за то, что после матча он не стал общаться с журналистами, хотя этого требуют правила МЛС.

В то же время отмечается, что решение по Месси пока не было принято. Возможно, лига закроет глаза на относительно незначительное нарушение регламента, учитывая особый статус аргентинского футболиста.